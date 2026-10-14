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Великий Луг восстанавливается: что и кто живет на дне Каховского водохранилища после исчезновения воды
На дне бывшего Каховского водохранилища стремительно возрождается Большой Луг. Там уже зафиксировано более 400 видов растений.
На дне бывшего Каховского водохранилища продолжается стремительное формирование новых природных экосистем, а видовое разнообразие флоры превысило 400 видов. Вместо монотонного и обедненного искусственного водоема на территории Большого Луга возвращаются затопленные ранее степи, ивовые и тополевые леса и редкие животные.
Об этом в интервью «Укринформу» рассказал доктор биологических наук, научный сотрудник биосферного заповедника «Аскания-Нова» Иван Мойсиенко.
По его словам, на территории, где было водохранилище, постепенно происходит самосжижение ивового леса, то есть более слабые ивы выпадают и остаются сильнее. Исследователь объясняет, что это естественный процесс.
Как отметил ученый, новые растения там встречаются в каждой экспедиции. Если в 2025 году на дне насчитали 343 вида, то теперь, по его мнению, их уже по меньшей мере 400.
Фауна
Среди фауны ученые зафиксировали редких представителей Красной книги Украины. В частности, впервые на этом участке ученые встретили полозья желтобрюхового длиной в полтора метра, хотя раньше зоологи находили там только сарматского полоза.
«Мелкие млекопитающие уже появились, есть хорьки, кабаны. Что касается крупных животных, то из-за значительной густоты деревьев, например, оленям с рогами очень неудобно двигаться. Олени есть, заходят, но по дорогам возле Хортицы. А вот в Нововоронцовке их пока не заметили — нет натоптанных путей. Эти животные там появятся со временем, когда леса станут достаточно редкими, чтобы по ним могли двигаться крупные рогатые животные», — говорит Иван Мойсиенко.
Эксперт подчеркивает, что процесс обновления Большого Луга происходит в правильном направлении.
«Великий Луг как раз восстанавливается, потому что есть такие мысли, что это что-то новое, что-то другое формируется. Там всегда были болотная растительность, ивово-топольные заросли, и теперь они активно формируются», — подытожил он.
Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
По подсчетам Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 миллиардов. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов Херсона.
Реальное количество жертв от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС остается неизвестным.
Ранее, о том, что сейчас происходит в Большом Луге, сайту ТСН.ua рассказал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации «Украинская природоохранная группа», впервые побывавший здесь.