Великий Луг восстанавливается: что и кто живет на дне Каховского водохранилища после исчезновения воды

Большой Луг просыпается после десятилетий под водой: природа готовит неожиданный возврат

Реклама

На дне бывшего Каховского водохранилища продолжается стремительное формирование новых природных экосистем, а видовое разнообразие флоры превысило 400 видов. Вместо монотонного и обедненного искусственного водоема на территории Большого Луга возвращаются затопленные ранее степи, ивовые и тополевые леса и редкие животные.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал доктор биологических наук, научный сотрудник биосферного заповедника «Аскания-Нова» Иван Мойсиенко.

Реклама

По его словам, на территории, где было водохранилище, постепенно происходит самосжижение ивового леса, то есть более слабые ивы выпадают и остаются сильнее. Исследователь объясняет, что это естественный процесс.

Реклама

Как отметил ученый, новые растения там встречаются в каждой экспедиции. Если в 2025 году на дне насчитали 343 вида, то теперь, по его мнению, их уже по меньшей мере 400.

Фауна

Среди фауны ученые зафиксировали редких представителей Красной книги Украины. В частности, впервые на этом участке ученые встретили полозья желтобрюхового длиной в полтора метра, хотя раньше зоологи находили там только сарматского полоза.

«Мелкие млекопитающие уже появились, есть хорьки, кабаны. Что касается крупных животных, то из-за значительной густоты деревьев, например, оленям с рогами очень неудобно двигаться. Олени есть, заходят, но по дорогам возле Хортицы. А вот в Нововоронцовке их пока не заметили — нет натоптанных путей. Эти животные там появятся со временем, когда леса станут достаточно редкими, чтобы по ним могли двигаться крупные рогатые животные», — говорит Иван Мойсиенко.

Эксперт подчеркивает, что процесс обновления Большого Луга происходит в правильном направлении.

Реклама

«Великий Луг как раз восстанавливается, потому что есть такие мысли, что это что-то новое, что-то другое формируется. Там всегда были болотная растительность, ивово-топольные заросли, и теперь они активно формируются», — подытожил он.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

По подсчетам Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 миллиардов. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов Херсона.

Реальное количество жертв от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС остается неизвестным.

Реклама

Ранее, о том, что сейчас происходит в Большом Луге, сайту ТСН.ua рассказал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации «Украинская природоохранная группа», впервые побывавший здесь.

Новости партнеров