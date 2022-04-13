Великий понедельник 2022 года: когда и какие традиции существуют? / commons.wikimedia.org

Великий понедельник 2022 года: когда начинается и какие существуют традиции

Великий понедельник 2022 года: когда начинается и какие существуют традиции

Страстная неделя начинается с Великого понедельника или последнего понедельника Великого поста. ТСН.ua рассказывает, когда дата 2022 года и какие традиции существуют.

Великий понедельник 2022 года приходится на 18 апреля. Именно с этого дня начинается Страстная неделя перед Пасхой 2022 года. Продлится он до субботы 23 апреля. Что значит этот период, с какими событиями он связан и какие традиции у украинского народа существуют?

Великий понедельник – что значит этот день?

Христиане последнюю неделю Великого поста называют "Страстной седмицей". В этот период стараются соблюдать особо жесткие правила и не употреблять в пищу даже рыбы, молочные продукты. Каждый день этой недели называют "Страстным" или "Великим". Их посвящают основным притчам и важным событиям в жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя начинается с Великого понедельника. В этот день христиане вспоминают евангелическую притчу о бесплодном дереве смоковницы. Его проклял Иисус Христос и оно, будучи зеленым и свежим, сразу на глазах спутников Сына Божия засохло и свернулось. Это событие часто сравнивают в церкви с проклятием души, которая не приносит телу духовных плодов (молитва, вера, благие дела, искреннее покаяние).

Также в Великий понедельник принято вспоминать ветхозаветного патриарха Иосифа, который был продан в рабство в Египет своими братьями. Он считается прообразом самого Иисуса Христа, принявшего страдания.

В Великий понедельник именно эти темы являются главными во время церковной службы, их отражают в пении каждый день Страстной недели. А митрополиты начинают варить миро (ароматическое масло). Эту особую церковную святыню изготовляют только раз в год – в Великий понедельник.

Начало Страстной недели – как в Великий понедельник начинают готовиться к Пасхе

С Великого понедельника на протяжении всей Страстной недели активно готовятся к одному из величайших церковных праздников – Пасхе.

Наши предки в своих домах наводили порядок, убирали, белили стены и печь, мыли двери и окна, стирали коврики. До Воскресения Иисуса Христа нужно было завершить всю грязную работу.

Хозяйке обязательно готовили разные закуски и вкусные угощения, которые должны были дождаться праздничного стола. В среду начинали печь куличи и красить яйца. Пост на Страстной неделе настолько суров, что даже пробовать приготовленные блюда запрещалось.

Следующий после среды день Страстной недели носит название Чистый четверг, потому что его наши предки посвящали водным процедурам. Считалось, что вода в этот день имеет особую целебную силу.

Очень важно в течение всей Страстной недели избегать ссор, веселья, громких гуляний и пения.