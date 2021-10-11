Англия и Германии из изменили правила въезда для вакцинированных украинцев: как пересечь границу

Страны не признают одной из вакцин, которая популярна в Украине.
Англия признала украинские COVID-сертификаты о прививках.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.
С сегодняшнего дня, 11 октября, вакцинированы украинцы могут свободно путешествовать в эту страну, а после приезда не нужно будет придерживаться 14-дней карантина и делать ПЦР-тесты.
Впрочем, есть несколько условий. Первая — завершить полный курс вакцинации следует по крайней мере за две недели до поездки. Вторая — прививка должно быть сделано только утвержденными в Британии препаратами — это AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. К слову, эти послабления касаются только Англии, потому что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия устанавливают свои ограничения для путешественников.
Германия также изменила правила въезда для украинцевй. Туда уже с 10 октября пускают только полностью вакцинированных путешественников. Для невакцинированных необходимым условием остается обязательный 10-дневный карантин.
Следует заметить, что Германия, как и Англия, не признает вакцинацию китайским препаратом CoronaVac, что широко применяют в Украине.
Напомним
- Правила въезда в страну для украинских граждан от 18 сентября изменила Латвия.
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