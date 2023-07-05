Великобритания и Польша заявили, что Украина присоединится к НАТО по ускоренной процедуре

Украину примут в НАТО по той же процедуре, по которой к Альянсу присоединилась Финляндия в начале этого года.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау заявили, что вступление Украины в НАТО, вероятно, будет по сокращенной процедуре, поскольку ВСУ уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом и умеющее им пользоваться.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после переговоров со своим британским коллегой в Лондоне заявил, что Украину примут в НАТО по той же процедуре, по которой к Альянсу присоединилась Финляндия в начале этого года, информирует Голос Америки.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в альянсе", — заявил польский министр.

В свою очередь, польский министр заявил, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", поэтому это должно сократить время для присоединения к альянсу.

"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращен, потому что мы признали, что они высокоспособные военные государства. И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – сказал Клеверли.

Напомним, ранее сообщалось, что первое заседание совета Украина-НАТО в новом формате состоится 12 июля, на второй день Вильнюсского саммита Альянса.

Кроме того, мы ранее информировали, что обозреватель британской газеты Times Роджер Боес отмечает, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс должен запустить ускоренный прием Украины в НАТО.

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