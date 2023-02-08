Великобритания может передать Украине дальнобойное вооружение – Sky News

Премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в страну 8 февраля.

Об этом сообщает Sky News.

"Сунак также предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Великобританию 8 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля поедет в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Владимир Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят обучение в Британии.

Это первый визит Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения России. В ходе поездки президент и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины.

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