Великобритания может передать Украине дальнобойное вооружение – Sky News

Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом посетит Британию.
Премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в страну 8 февраля.
Об этом сообщает Sky News.
"Сунак также предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.
Визит Зеленского в Великобританию 8 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля поедет в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.
Владимир Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят обучение в Британии.
Это первый визит Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения России. В ходе поездки президент и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины.
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