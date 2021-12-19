Великобритания не будет отправлять войска в Украину для защиты от нападения России

Великобритания не будет отправлять войска в Украину для защиты от нападения России

В минобороны Великобритании говорят, что Украина не является членом НАТО, потому маловероятно, что ее будут защищать от нападения России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что британских военных, скорее всего, не будут привлекать для защиты Украины от агрессии России, поскольку Украина не является членом НАТО.

Об этом сообщает BBC.

"Факт в том, что Украина не является членом НАТО, и поэтому очень маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России", — сказал министр в разговоре с редактором журнала Spectator Эндрю Нилом.

Министр отметил, что Украина знает о том, что Лондон не собирается отправлять войска для ее защиты.

"Что ж, они сами по себе?" — спросил его журналист, на что Уоллес снова ответил, что Украина не является членом НАТО.

Министр подчеркнул, что Британия и ее союзники "прилагают все дипломатические усилия, чтобы не допустить эскалации".

Напомним, что новое министерство обороны Германии рассказало, какие санкции угрожают Кремлю.

Читайте также: