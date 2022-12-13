Великобритания "открыта" к идее предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к идее о поставках Украине систем оружия большей дальности, если Россия продолжит атаковать города и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщают Voanews.

Выступая в парламенте, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к министру обороны страны Бену Уоллесу с вопросом, возможна ли поставка Украине ракетных систем большой дальности для уничтожения или повреждения мест запуска беспилотников.

"Я постоянно пересматриваю системы оружия, которые мы можем предоставить. Мы также имеем в наших запасах потенциальные системы оружия, имеющие более длительный радиус действия, и если россияне будут продолжать нацеливаться на гражданские районы и будут пытаться нарушить эти принципы Женевской конвенции, тогда я буду открыт, чтобы посмотреть, что мы будем делать дальше" — сказал Уоллес.

В этом году Великобритания выделила в поддержку Украине 3,8 млрд фунтов стерлингов с февраля этого года. Сюда входит помощь оружием, военная подготовка и гуманитарная помощь.

Напомним, что Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King. Вскоре авиация ВСУ впервые пополнится западной техникой.

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