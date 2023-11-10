Великобритания подготовила украинских бойцов ранее установленного срока: какое их количество

Великобритания подготовила 30 тысяч украинских военных. Более того, поставленная задача выполнена на 7 недель раньше, чем было запланировано.

Об этом написал министр обороны Великобритании Грант Шаппс на своей странице в X (Twitter).

"Великобритания подготовила больше украинских новобранцев, чем обещала – сегодня мы перешли нашу годовую цель в 30 тысяч на 7 недель раньше", – заявил глава оборонного ведомства.

В процесс были вовлечены международные партнеры, добавил Шаппс, чтобы достичь цели.

"Мы можем гордиться реальными изменениями в мире, которые мы вносим для свободы Украины здесь в Великобритании. Слава Украине!" — подытожил министр обороны Великобритании.

Напомним, Великобритания вместе с партнерами внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на общую сумму почти 154 млн. долларов.

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