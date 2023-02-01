Великобритания призывает международное сообщество усилить поддержку Украины

По мнению Сунака, "длительное затишье в конфликте" пойдет на пользу только РФ.

Глава британского правительства Риши Сунак призывает международных партнеров усилить поддержку Украины. Он считает, что таким образом приблизится завершение войны РФ в Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании.

"Премьер сказал, что после избрания на должность изучил подход Соединенного Королевства и пришел к выводу, что длительное затишье в конфликте пойдет на пользу только РФ", — сказал представитель правительства.

Поэтому Сунак убежден, что Украине необходима поддержка Британии и ее союзников, чтобы иметь больше шансов на победу в войне против России.

Ранее мы сообщали, что Риши Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон. Британский премьер провел соответствующие переговоры с руководителями обороны и безопасности.

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