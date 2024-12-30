Великобритания профинансирует расследование российских военных преступлений против Украины

Финансирование будет направлено на поддержание документирования военных преступлений РФ.
Украина получит отВеликобритании финансирование для расследования российских преступлений против Украины и привлечения к ответственности виновных.
Об этом говорится в сообщении правительства Британии.
В сообщении указывается, что 29 декабря было объявлено о выделении 4,5 миллиона фунтов стерлингов (более 5 млн. евро) для помощи Украины.
Эти средства будут направлены на расследование военных преступлений, совершенных российскими военными во время полномасштабного вторжения России в Украину.
В частности, финансирование будет направлено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования в Украине военных преступлений.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Угледара кафиры расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики расстреляли мирную жительницу Донбасса.
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