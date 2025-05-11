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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Великобритания работает над возобновлением авиасообщения с Украиной — Стармер

Процесс возобновления авиасообщения займет некоторое время.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Премьер Британии Кир Стармер

Премьер Британии Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания работает над возобновлением авиасообщения с Украиной сразу после прекращения огня.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

Он заявил, что процесс возобновления авиасообщения займет некоторое время.

«Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать возобновление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня… Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разведенные войной», — заявил.

Он добавил, что Великобритания хочет видеть Украину безопасной и преуспевающей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия является единственной страной, являющейся препятствием для установления мира в Украине.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессорки России самый большой пакет санкций за всю историю их применения.

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