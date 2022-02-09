Великобритания рассказала, какую военную помощь передала для сил терробороны Украины

Военную помощь Вооруженные силы Великобритании передали 8-9 февраля.
Великобритания отправила в Украину нелетальную военно-техническую помощь на фоне российской угрозы на сумму около 200 млн гривен.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве.
"Великобритания отправила в Украину нелетальную военно-техническую помощь, чтобы поддержать становление вновь созданных сил территориальной обороны ВСУ. Соединенное Королевство безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнули в дипведомстве.
Отмечается, что 8-9 февраля самолеты Королевских ВВС доставили бронежилеты, шлемы, обувь и другие материальные средства нелетального характера общей стоимостью 5,2 млн. фунтов стерлингов (около 200 млн. грн.).
Напомним, в Украину 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Великобритании, предназначенной для сил территориальной обороны.
Ранее посол Украины в Великобритании, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Британии ракетное вооружение для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.
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