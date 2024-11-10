Британия решительно против территориальных уступок в пользу России: заявление министра финансов

Министр финансов Великобритании Даррен Джонс (Лейбористская партия) выступил против требования территориальных уступок Украины в пользу Российской Федерации.

Про это Даррен Джонс заявил в программе BBC.

На вопрос о потенциальном плане администрации Дональда Трампа по отношению к Украине, британский министр отказался комментировать "гипотетические сценарии", отметив, что Великобритания неизменно решительно поддерживает Украину. Он также добавил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву, включая ежегодное выделение миллиардов фунтов стерлингов.

"Украина должна иметь возможность восстановить свою страну в том виде, в каком она была устроена раньше. Не должно быть ни одного элемента уступки незаконному вторжению со стороны РФ", – заявил министр.

Напомним, советник Трампа заявил, что Украине следует отказаться от намерений вернуть Крым и сосредоточиться на достижении мира.