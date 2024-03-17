Великобритания советует Украине сосредоточиться на ударах по Крыму и отложить контранступление — Sunday Times

В Британии убеждены, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армией Тони Радакин дали советы высшему руководству и военным командующим Украины по стратегии в войне против РФ.

Об этом говорится в материале Sunday Times.

Британские чиновники встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим Александром Сырским.

В частности, Радакин выразил обеспокоенность тем, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.

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Также Радакин посоветовал обратить внимание на флот иранского образца, состоящий из более легких, более маневренных кораблей и беспилотников, способных сдерживать Россию в Черном море и защищать жизненно важные судоходные пути для украинского экспорта.

"Во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как надеются, смогут сдержать российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообщался с британским министром обороны. Прежде говорили о ситуации в зоне боевых действий.

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