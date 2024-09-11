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Великобритания уже приняла решение касательно ударов Storm Shadow по России – The Guardian

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Великобритания уже приняла решение касательно ударов Storm Shadow по России – The Guardian

Ракеты Storm Shadow эффективнее ATACMS/Скриншот

Британцы уже разрешили избивать их оружием по РФ.

Вероятно, Великобритания уже приняла решение о применении Storm Shadow по России. Оно положительное.

Об этом написало издание The Guardian, ссылаясь на источники в правительстве.

"Совместный визит Блинкена и Лемми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение по Storm Shadow", — отметили источники.

Напомним, главы дипломатических ведомств США и Британии Энтони Блинкен и Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли в Киев.

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