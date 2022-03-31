Великобритания ввела новые санкции против российских деятелей, военных и пропагандистов

Великобритания ввела новые санкции против российских деятелей, военных и пропагандистов

В санкционный список Великобритании вошли 14 россиян.

Великобритания заявила, что ввела дополнительные санкции против известных российских деятелей и военных лидеров, включая Сергея Брилева, пропагандиста, владеющего новостным каналом Russia Today.

Об этом сообщает The Guаrdian.

Также под санкции оказались и другие российские деятели, среди которых генеральный директор "Газпром-Медиа" Александр Жаров, управляющий директор RT Алексей Николов и руководитель Международного вещания "Спутник" Антон Анисимов.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого называют "Мариупольским мясником", также вошел в санкционный список 14 новых лиц.

"Война Путина против Украины базируется на потоке лжи. Британия помогла возглавить мир в разоблачении кремлевской дезинформации, и эта последняя партия санкций поражает бесстыдных пропагандистов, которые выталкивают фейковые новости и нарративы Путина. Мы будем продолжать вводить новые санкции проигрыш Путина в Украине", — прокомментировала санкции Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что в скором времени будет новый пакет санкций против России.