Великобритания выделит на поддержку энергетической независимости Украины £88 млн

Лондон надеется снизить зависимость Украины от поставок энергоресурсов из РФ.

Великобритания объявила о предоставлении Украине помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости.

Об этом 1 февраля сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что новое финансирование поможет "снизить зависимость Украины от поставок энергоресурсов из России", а также поддержит усилия по укреплению способности государства "противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию".

На Даунинг-стрит подчеркнули, что Великобритания активно участвует в защите верховенства закона в Украине и борьбе с коррупцией, а премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял о неизменной и непреклонной поддержке суверенитета нашего государства.

"Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать РФ к полноценному участию в переговорах с НАТО", — говорится в сообщении.

Во вторник, 1 февраля, Джонсон прибудет в Киев с официальным визитом и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры "охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании".

Напомним, что вместе с главой британского правительства в Украину должна было приехать министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, однако ей пришлось отменить визит из-за положительного результата теста на COVID-19.

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