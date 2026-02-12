ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Великобритания выделит средства на усиление ПВО Украины: какая сумма

Перед заседанием министров НАТО в Брюсселе министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины для укрепления ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаг Великобритании

Флаг Великобритании / © pixabay.com

Британское правительство выделяет очередную финансовую помощь на противовоздушную оборону Украины. Сумма составит 500 млн. фунтов.

Об этом заявил министр обороны Джон Гили перед заседанием союзников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды».

"Сегодня мы подтверждаем предоставление дополнительных 500 млн фунтов на срочные нужды украинской противовоздушной обороны", - отметил министр.

Гили подчеркнул, что активное участие Великобритании в совместных проектах НАТО и поддержка Украины демонстрируют приверженность Лондона глобальной безопасности и строительству новой европейской системы безопасности.

«Я горжусь нашими Вооруженными силами, лидерством страны и преданностью союзникам. Мы будем стоять вместе с вами, будем защищать вас и бороться в новую эру угроз», — добавил Гили.

Ранее Европарламент одобрил новый кредит для Украины на 90 млрд евро .

Известно, что 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, которая будет предоставляться через механизм ЕС для Украины. Еще 60 миллиардов – на укрепление оборонного потенциала Украины и поддержку закупок военного оборудования.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie