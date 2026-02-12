- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Великобритания выделит средства на усиление ПВО Украины: какая сумма
Перед заседанием министров НАТО в Брюсселе министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины для укрепления ПВО.
Британское правительство выделяет очередную финансовую помощь на противовоздушную оборону Украины. Сумма составит 500 млн. фунтов.
Об этом заявил министр обороны Джон Гили перед заседанием союзников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды».
"Сегодня мы подтверждаем предоставление дополнительных 500 млн фунтов на срочные нужды украинской противовоздушной обороны", - отметил министр.
Гили подчеркнул, что активное участие Великобритании в совместных проектах НАТО и поддержка Украины демонстрируют приверженность Лондона глобальной безопасности и строительству новой европейской системы безопасности.
«Я горжусь нашими Вооруженными силами, лидерством страны и преданностью союзникам. Мы будем стоять вместе с вами, будем защищать вас и бороться в новую эру угроз», — добавил Гили.
Ранее Европарламент одобрил новый кредит для Украины на 90 млрд евро .
Известно, что 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, которая будет предоставляться через механизм ЕС для Украины. Еще 60 миллиардов – на укрепление оборонного потенциала Украины и поддержку закупок военного оборудования.