Великодушно самоликвидировался: в Украине погиб генерал-майор армии РФ Завадский (фото)

В Украине погиб российский генерал-майор Владимир Завадский. Предварительно оккупант подорвался на мине.

Об этом сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как отметил боец, эта информация нуждается в уточнении.

Кто такой Завадский

По данным аналитиков, генерал-майора Владимир Завадского, который был командующим Таманской дивизией, ранили под Изюмом Харьковской области, однако эвакуировали из зоны боевых действий. Занимал должность заместителя командира 14-го Армейского корпуса.

Символично, что портрет Завадского в РФ использовался для рекламы военной службы по контракту. Впрочем, лучшим промороликом для будущих российских военных все-таки станет история о недлительной жизни и яркой гибели русского оккупанта. Другого финала тем, кто пришел на чужие земли, ждать не стоит.

Владимир Завадский

Ранее в Херсонской области погиб медийно известный оккупант. Он верил в судьбу, которая "спасает сильных".

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