Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Въелись так, что рука распухла: в Николаеве спасатели сняли кольца с пальца женщины (фото)

Въелись так, что рука распухла: в Николаеве спасатели сняли кольца с пальца женщины (фото)

Женщина нуждалась в посторонней помощи из-за отека.

В Николаеве женщина обратилась к спасателям и попросила о помощи. Выяснилось, что она не может снять кольца с пальца.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Также читайте В Черкассах вор пытался украсть дорогое кольцо "проглотив" его

“Женщина попросила помочь снять кольца, которые просто въелись в палец. Она пыталась всячески снять ювелирные украшения, но те еще больше давили. В конце концов, рука так распухла, что это стало невозможно”, — говорится в сообщении.

По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и с помощью бокорезов разрезали кольца.

Новости Николаева: автомобиль застрял в заборе на сутки – где водитель

Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопала собака, а в результате застрял.

Читайте также: