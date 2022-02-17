Въелись так, что рука распухла: в Николаеве спасатели сняли кольца с пальца женщины (фото)

Женщина нуждалась в посторонней помощи из-за отека.
В Николаеве женщина обратилась к спасателям и попросила о помощи. Выяснилось, что она не может снять кольца с пальца.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
“Женщина попросила помочь снять кольца, которые просто въелись в палец. Она пыталась всячески снять ювелирные украшения, но те еще больше давили. В конце концов, рука так распухла, что это стало невозможно”, — говорится в сообщении.
По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и с помощью бокорезов разрезали кольца.
Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопала собака, а в результате застрял.
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