Вellingcat опубликовал новые детали расследования по "вагнеровцам"

Об утечке информации с украинской стороны расследователи не сообщают.

Группа расследователей Вellingcat обнародовала расследование о так называемом "вагнергейте" — вероятно сорванную спецоперацию по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

Об этом идет речь на сайте The Insider.

Отмечается, что идея спецоперации началась еще в 2018 году, когда разведчики узнали, что боевики возвращаются в родные деревни России, сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию – это стало возможностью для спецслужб.

Вагнеровцев удалось заманить в Минск, а оттуда уже должны были доставить на территорию Украины. Однако последний этап не состоялся. Британские расследователи считают, что операцию отложили из-за договоренностей о режиме тишины на Донбассе. По крайней мере, так их заверили трое бывших сотрудников украинских спецслужб.

Добавим, что накануне свои предварительные выводы по этому делу обнародовала временная следственная комиссия Верховной рады.

"ВСК считает, что задержание 33 наемников было ожидаемым следствием работы белорусских спецслужб в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов. ВСК подтверждено, что разговор президента Украины с главой республики Беларусь Лукашенко произошел после задержания 33 наемников главами белорусских спецслужб", — отметила Безугла.

Говорят, следов утечки информации с украинской стороны они не нашли, украинские спецслужбы занимались только документированием преступлений "вагнеровцев" на территории Украины, а с момента задержания их в Минске Россия развернула дезинформационную операцию по провоцированию недоверия к украинским органам власти.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, вроде бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ДБР расследовать предполагаемое государственное предательство президента Зеленского .

. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации была еще на этапе подготовки.