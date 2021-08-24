Велотрамплин, шашлыки и алкоголь: как на еврейском кладбище Ровно устроили место отдыха

Молодежь вытягивает из земли старые маццевы, используя их для построения велотрамплинов.

В Ровно на месте старого еврейского кладбища устроили велопарк. Велосипедисты устроили специальную трассу для трюков. Для построения трамплинов молодежь использует старые надгробия с текстами на иврите, которые иногда выглядывают из-под земли.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

"В центре города разрывается место захоронения. Молодежь вытягивает из земли старые маццевы (еврейские надгробия — Ред.), которые затем использует в качестве укрепления для построения трамплинов. А из самой земли строятся трамплины", — говорится в сообщении.

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Представители еврейской общины обратились в областную администрацию Ровно с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. ОГА приняла ходатайство и готовит соответствующие документы.

В ОЕОУ убеждены, что присвоение этого статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения.

Как сообщал ранее канал "Ровно1", еврейское кладбище, или как его называют жители — "еврейка" — давно стала местом, где жарят шашлыки, выгуливают собак, распивают алкоголь и отдыхают.

Руководитель еврейской общины Геннадий Фраерман рассказал, уже неоднократно разбирал трамплины со своими сторонниками. Общались и с властью, чтобы обустроить здесь стену плача. И просили, чтобы вернуть "еврейке" статус кладбища.

Отметим, что старое еврейское кладбище Ровно окончательно было разрушено в конце 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что более 100 еврейских общин Украины поддержали строительство Мемориала Холокоста "Бабий Яр" и обратились к власти.

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