Пасха в «Городе добра»: ОО «Фонд Течия» Олега Крота подарила детям в Черновцах море игрушек и тепла

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Подарки поступили в «Город добра» именно на Пасху — день, когда в шелтере традиционно проходит конкурс Пасхальной шляпы. Дети создают образы своими руками и дефилируют в праздничных шляпках. В этом году впервые каждый ребёнок получил свой персональный подарок.

Дети сами выбирали, какого друга хотят: розового единорога, акулу, гуся-обнимуся. В этот раз все были с подарками. Все — победители», — рассказывают в шелтере.

Особенно трогательно игрушки восприняли дети из «Дома Бабочек» — это паллиативное отделение, где проживают дети с тяжёлыми диагнозами. Они спят с новыми друзьями, обнимают их, возят в колясках и даже купают. «Это — не просто игрушки. Это — внимание. Это — ощущение, что тебя видят, тебя любят», — подчёркивают в центре.

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«Фонд Течия» во главе с Олегом Кротом системно помогает детям, медицинским учреждениям и реабилитационным центрам по всей Украине. Помощь поступает на постоянной основе — не только во время войны, но и задолго до неё. Благотворительная организация поддерживает медицинские учреждения оборудованием, расходными материалами, необходимыми вещами для ухода за тяжелобольными. Так, недавно благодаря благотворительности Олега Крота медицинское учреждение во Львове получило современное оборудование, которое помогло спасло жизни трехнедельных младенцев.

Отдельная постоянная ожога Олега Крота — над Центром инклюзии и коррекции «Ева», который помогает детям с инвалидностью и тем, кто проходит реабилитацию после онкоопераций. Именно такие инициативы меняют детские жизни — ежедневно, тихо, без пиара, но с большой любовью.

«Это наш волшебник и надёжное плечо. Когда я звоню с просьбой — мне всегда говорят: “Да, мы с вами”. И это бесценно», — говорит команда «Города добра».