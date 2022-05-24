Венедиктова допустила возможность обмена пожизненно осужденного солдата РФ Шишимарина

Но сценарии развития событий могут быть совершенно разными.

Генпрокурор Ирина Венедиктова допускает, что осужденного за нарушение обычаев войны военного РФ Вадима Шишимарина впоследствии могут обменять, но подчеркивает, что Украина будет четко соблюдать законодательство.

Об этом Венедиктова сообщила в эфире национального телемарафона 24 мая.

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разные. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить о объективные вещи криминальной юстиции", — отметила она.

Генпрокурор акцентировала на том, что Украина будет двигаться сугубо в правовом поле под стандартами международного гуманитарного права.

Напомним, 23 мая, в Соломенском суде Киева был оглашен приговор по делу российского военного, 21-летнего Вадима Шишимарина. Рассмотрев все подтверждения и происшествия дела, трибунал вынес приговор — пожизненное заключение для оккупанта.

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