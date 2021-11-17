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Венедиктова назвала имена 10 бывших высокопоставленных чиновников, причастных к расстрелам на Майдане

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Венедиктова назвала имена 10 бывших высокопоставленных чиновников, причастных к расстрелам на Майдане

Associated Press

Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.

Офис генерального прокурора назвал имена бывших чиновников по делу Майдана. Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Их действия повлекли за собой смерть среди участников акции.

Об этом во время брифинга сообщила   генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, по этому делу подозреваются:

  1. четвертый президент Украины Виктор Янукович;
  2. министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  3. заместитель главы МВД Виктор Ратушняк;
  4. начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
  5. командующий Внутренними войсками МВД Сергей Шуляк;
  6. командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
  7. начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
  8. министр обороны Украины Павел Лебедев;
  9. глава СБУ Александр Якименко;
  10. заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий.

"Подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста, чтобы удержать власть в стране. Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, в департаменте по "делам Майдана" Офиса генпрокурора установили Янукович во время расстрелов майдановцев звонил Путину 11 раз.

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