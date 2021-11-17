Венедиктова назвала имена 10 бывших высокопоставленных чиновников, причастных к расстрелам на Майдане

Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.
Офис генерального прокурора назвал имена бывших чиновников по делу Майдана. Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Их действия повлекли за собой смерть среди участников акции.
Об этом во время брифинга сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, по этому делу подозреваются:
- четвертый президент Украины Виктор Янукович;
- министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- заместитель главы МВД Виктор Ратушняк;
- начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
- командующий Внутренними войсками МВД Сергей Шуляк;
- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
- министр обороны Украины Павел Лебедев;
- глава СБУ Александр Якименко;
- заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий.
"Подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста, чтобы удержать власть в стране. Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", — подчеркнула Венедиктова.
Напомним, в департаменте по "делам Майдана" Офиса генпрокурора установили Янукович во время расстрелов майдановцев звонил Путину 11 раз.
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