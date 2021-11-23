Венедиктова отчиталась о ходе следствия в отношении бывших топ-чиновников, в отношении которых введены санкции ЕС

Украинские правоохранительные органы сейчас осуществляют досудебное расследование в 20 уголовных производствах в отношении экс-высокопоставленных чиновников.

В Офисе генерального прокурора разработали комплекс конкретных мер, направленных на продление санкций Европейского Союза в отношении бывших топ-чиновников Украины и их ближайшего окружения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, во время мероприятия органы досудебного расследования доложили обновленную информацию о состоянии следствия в уголовных производствах в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц государства, к которым Европейским Союзом применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. В целом по этим лицам украинскими правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование в 20 уголовных производствах.

"Мы уже имеем значительный прогресс после того, как скоординировали наши совместные действия полгода назад. За 2021 год изменено подозрение 1 лицу, удовлетворено 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, направлено 9 запросов в рамках международного сотрудничества, на 4 банковских счета, принадлежащих бывшему президенту Украины. Кроме того, судами удовлетворено 5 ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования, еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении", — сообщила генеральный прокурор.

Также обсудили риски отмены и меры, направленные на продление санкций в отношении экс-чиновников и лиц из их окружения, которых в санкционном списке ЕС остаются действующими ограничительные меры в отношении 7 человек.

Венедиктова подчеркнула, что не все начатые в 2014 году производства были перспективными и снятие ограничительных мер вполне закономерно. Поэтому они вместе работают над воплощением стратегии сохранения санкций в отношении чиновников, оставшихся в списке ЕС. "У нас закончено следствие по ряду дел и сейчас идет ознакомление с материалами перед передачей в суд. Существенные для сохранения санкций именно приговоры", — добавила генпрокурор.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что сохранение санкций тесно связано с арестом активов экспосадов с целью их дальнейшей конфискации и возвращения в Украину. Она сообщила, что в рамках уголовных производств в настоящее время наложен арест на значительное количество активов эксвысокочиновников, в том числе и те санкции, в отношении которых ЕС отменен. Речь идет о более чем 119 млн долл. США, более 74 млн швейцарских франков, более 172 млн грн денежных средств, корпоративных правах на 776 млн грн, 36 объектов недвижимости, историко-культурных ценностях и т.д.

"Особое внимание руководителей органов досудебного расследования акцентировали на принятии в разумные сроки законных и обоснованных решений в отношении лиц, ответственных за незаконное присвоение государственных средств Украины и нарушение прав человека. Также будет активизирована совместная работа по дальнейшему выявлению активов таких лиц и взысканию их в пользу государства или пострадавших", — отметили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Напомним, ЕС планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов времен Януковича.