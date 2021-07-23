Венедиктова подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета за взятку на миллион

Она поблагодарила партнеров с НАБУ и коллегам из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату.

Об этом в пятницу, 23 июля, она написала на странице в Facebook.

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"Мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", — отметила генпрокурор.

По ее словам, во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы. Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами, подчеркнула Венедиктова.

Она поблагодарила партнеров с НАБУ и коллегам из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию.

Венедиктова также выразила сожаление по поводу того, что речь идет о ее родном городе и родной области, но "это ничего не меняет и не изменит". По словам генпрокурора, политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот — внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение.

Напомним:

Накануне заместитель председателя Харьковского областного совета совета и его адвоката разоблачили на взятке 1 млн 50 тыс. Грн. Деньги требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности.

По данным ведомства, неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили.

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