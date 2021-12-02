Венедиктова пообещала "активизировать" 200 новых дел в отношении лиц с орбиты Ахметова

Венедиктова пообещала "активизировать" 200 новых дел в отношении лиц с орбиты Ахметова

По словам генпрокурора, ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба в этих уголовных производствах исчисляются миллиардами гривен.

В четверг, 2 декабря, глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что поручила "активизировать расследование целого ряда уголовных производств" против лиц с "орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

В своем сообщении на Facebook генпрокурор не назвала лично Рината Ахметова, но по ее описанию не трудно догадаться, о ком именно идет речь.

“Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен”, — заявила Венедиктова.

Также глава ОГПУ пообещала лично войти в состав групп прокуроров, которые будут расследовать наиболее резонансные дела.

Напомним, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте в начале декабря. В распоряжении президента вроде бы есть аудиозапись, где "представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте". На это планировалось привлечь 1 млрд. долларов.

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