Венедиктова после эфира "Право на владу" отчиталась о расследовании резонансного убийства журналиста из Черкасс

Правоохранители ни нападающих, ни заказчиков преступления пока не обнаружили.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на комментарии председателя НСЖУ Сергея Томиленко во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 на прошлой неделе, что касалось убийства журналиста-расследователя Вадима Комарова, с которым расправились в Черкассах два года назад.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

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О результатах расследования Ирина Венедиктова отчиталась во время встречи с представителями Национального союза журналистов Украины. Руководитель Черкасской прокуратуры Александр Воронин сообщил, что нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в мае 2019 года, в июне от полученных травм пострадавший скончался. Он отметил, что правоохранители провели 1700 допросов, 25 экспертиз, более 200 негласных следственно-розыскных действий. Следствие также установило движение потерпевшего и проверило тысячу телефонных звонков, однако ни нападающих, ни заказчиков преступления пока не обнаружили.

"Наверное первая и основная причина, из-за чего нет результатов по расследованию этого уголовного производства — это, к сожалению, позиция потерпевших, родственников Комарова. Когда мы уже через несколько дней пришли с постановлением суда на обыск, оказалось, что все материалы и рабочие записи журналиста в компьютере были уничтожены. Найти материалы, с которыми бы работал журналист в канун нападения, не удалось", — сообщил Александр Воронин.

Процессуальный руководитель по делу Вадима Комарова, заместитель начальника отдела Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич сообщила, что после нападения на Вадима Комарова было изъято по ходу его маршрута 44 видеозаписи камер наблюдения, на 17 из которых, вероятно, был зафиксирован преступник. Также на экспертизу были отправлены окурки, поскольку подозреваемый часто курил по маршруту.

"Анализ мобильных соединений по маршруту журналиста и возможного преступника позволил выделить мобильное соединения, которые действовало на территории правонарушения именно в тот день и не действовало в другие дни. Все абоненты было установлены, а это более сотни абонентов. Среди этой массы было выделено 33 человека мужского пола, подпадающих под описание предполагаемых преступников. В указанных лиц были отобраны биологические образцы, но результатов это не дало ", — сообщила Виктория Дидич.

Она также отметила, что родственники покойного уничтожили все данные с компьютера журналиста, мотивируя тем, что они не хотели, чтобы их личные данные распространялись в органах досудебного расследования. Несмотря на то основным мотивом убийства журналиста - это преступление с целью мести за профессиональную деятельность. Из-за этого было допрошено более 60 чиновников Черкасского горсовета.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что следствие никого покрывать не будет и таки установит подозреваемых в расправе над Вадимом Комаровым.

"Мы сейчас действительно хотим изменить сознание прокуратуры, чтобы быть открытыми к СМИ и чтобы все понимали важность нашей работы. В общем хотим, чтобы мы были в одном правовом поле — Нацполиция, прокуратура и суды. И чтобы доступ к правосудию был у всех одинаков", — отметила Ирина Венедиктова.

Напомним, в НСЖУ озвучили статистику и антирейтинг регионов, где были нападения на журналистов.

Умер журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в Черкассах

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