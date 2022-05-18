Венедиктова сообщила, сколько россиян-преступников уже удалось идентифицировать и привлечь к суду

Венедиктова сообщила, сколько россиян-преступников уже удалось идентифицировать и привлечь к суду

Все ли преступники физически сядут на скамью подсудимых?

Что ждет оккупантов, которые совершали преступления в Украине и как их будут судить, ведь первые дела рассматривают в суде.

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова в интервью Радио НВ рассказала, сколько россиян-преступников уже удалось идентифицировать.

"Это те, где мы начинаем привлекать идентифицированных военных преступников", – заявила Венедиктова.

Она пояснила, что в настоящее время 46 идентифицированных подозреваемых по статье 438 (военное преступление) и по статье 623 (преступление агрессии), а также два дела и двое подозреваемых по изнасилованиям, но в суд с этими делами пока еще не зашли.

"Мы зашли в суд с делом по убийству гражданского, где один человек подозревается; и два человека — по поводу непосредственных обстрелов гражданской инфраструктуры и домов на Харьковщине. Четвертое дело — это дело по преступлению агрессии, [в котором обвиняется] генерал (Денис — ред.) ) Лямин, начавший вторжение с юга нашей страны", — отметила Венедиктова.

Украинская прокуратура будет делать все для того, чтобы российские преступники, совершавшие и военные преступления, и преступления агрессии, были привлечены к ответственности. На сегодняшний день, на 83-й день войны, у нас такое количество физических лиц.

"Журналисты CNN, BBC, других уважаемых международных изданий спрашивают, почему так быстро? А украинские журналисты спрашивают, почему так долго? Мы делаем максимально все от нас зависящее, чтобы быстро это правосудие наступило", — добавила она.

Венедиктова рассказала, что три человека физически находятся в Украине, поэтому по военным преступлениям – очно. Один суд будет проходить в Киеве, еще двое – в суде на Полтавщине.

Также генпрокурор анонсировала судебное заседание на Полтавщине по этим двум лицам. Он состоится сегодня, 18 мая.

Добавим, что генерал Лямин, по словам Венедиктовой, это заочное осуждение.

"У нас не так много военнопленных, которые являются и военными преступниками — постоянно идут обмены. Мы пытаемся успеть совершить все необходимые процессуальные действия, но Украина должна делать все, с другой стороны, чтобы возвращать своих граждан, поэтому у нас здесь всегда такой тонкий предел. Поэтому мы все равно пойдем в заочку по поводу военных преступников", — добавила она.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить запрет на обмен бойцов полка "Азов", выходящих из "Азовстали" в Мариуполе. Заметим, что по договоренностям украинских бойцов 16 мая начали вывозить на территорию "ЛДНР".

Это заявление советница министра обороны Украины Анна Маляр назвала "политическим" и "рассчитанным на внутреннюю пропаганду".

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