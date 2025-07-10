Венгрия вызвала посла Украины из-за смерти жителя Закарпатья, которого якобы избили работники ТЦК

Будапешт вызвал посла Украины из-за смерти закарпатца якобы после избиения ТЦК

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Посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, якобы избитым работниками ТЦК.

Об этом пишут венгерские СМИ Telex и Hungary Today со ссылкой на пост заместителя министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяра.

«Было возмутительно и неприемлемо забить кого-нибудь до смерти, к тому же венгра, только потому, что он не хотел идти на войну…» — говорится в его сообщении в Facebook.

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Мадяр утверждает, что работники ТЦК якобы «избили мужчину железным прутом, затолкали в микроавтобус и отвезли в призывной пункт».

«Членам семьи венгра сказали, что все в порядке, но похищенный мужчина впоследствии умер от полученных травм», — утверждает венгерский чиновник.

По данным венгерского издания Mandiner, речь идет о 45-летнем закарпатце Йожефе Шебештьене, у которого имеется гражданство Венгрии. Якобы его избили еще три недели назад, но умер он в больнице 6 июля. В издании утверждают, что у мужчины было венгерское гражданство и он уже, по их данным, отказался от украинского адреса».

Mandiner называет две версии смерти венгра. По первой, закарпатца доставили в Ужгород, а затем Мукачево, где мобилизовали в состав 128-й бригады. Там его якобы избили, а затем отвезли в психиатрическую больницу в городе Берегово, где он и умер.

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Вскоре после этого скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан также написал об инциденте на своей странице в Facebook: «Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего вследствие принудительного призыва в Украине. Мы рядом с вами в эти тяжелые часы».

По второй, его госпитализировали в это заведение по его собственной просьбе. А причиной смерти стал тромбоз, вызванный гематомой, которую тот мог получить из-за жестокого обращения.

Закарпатский областной ТЦК и СП инцидент пока не прокомментировал.

Напомним, 8 мая оппозиция Венгрии опубликовала аудиозапись, на которой министр обороны говорит о «подготовке страны к войне».

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На следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность.