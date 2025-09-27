Венгрия делает "очень опасные вещи": Зеленский сделал тревожное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании Венгрией разведывательных дронов на украинской территории, назвав такие действия «очень опасными».

Об этом президент сказал во время брифинга по итогам визита в США в субботу, 27 сентября.

Опасность для Будапешта

Владимир Зеленский заявил, что Украина отдает себе отчет, какую именно информацию собирает венгерская разведка на ее территории, и считает такую деятельность угрожающей.

Это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И я считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи прежде всего для себя», — сказал президент.

Президент не уточнил, какими могут быть последствия для Венгрии.

«Зеркальные» мероприятия и поддержка США

Ранее, во время этого же брифинга, Зеленский опроверг слухи о том, что США сворачивают дипломатическую поддержку Украины. Президент отметил, что совместная работа Киева и Вашингтона активно продолжается.

Напомним, накануне министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина прибегла к «зеркальным» ответным мерам на недружественные действия Венгрии. В частности трем высокопоставленным чиновникам венгерской армии был запрещен въезд в Украину.