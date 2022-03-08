Венгрия доставила в Закарпатье гуманитарный груз на 10 грузовиках

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита сообщил о том, что был получен гуманитарный груз от Правительства Венгрии.

Государственный секретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Томаш Варга, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи и руководитель Венгерской экуменической службы Ласло Легел передали 10 грузовиков гуманитарной помощи для поддержки регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация.

«От наших партнеров получили медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и т.п. на общую сумму 2 млрд. форинтов. Учитываем груз и сразу транспортируем в «горячие» точки, чтобы помощь как можно быстрее дошла до наших людей», — сказал Никита.