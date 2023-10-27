Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от Евросоюза — СМИ

Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

Премьер-министры Венгрии и Словакии заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Виктор Орбан и Роберт Фицо известны своими пророссийскими взглядами.

Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомого с ходом дискуссий дипломата.

По словам источника, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

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Следует отметить, что для обновления бюджета ЕС требует поддержки всех 27 стран-членов. Ранее Брюссель в этом вопросе сталкивался только с сопротивлением Венгрии, но сейчас к ней присоединилась еще Словакия.

В то же время, решение об обновлении бюджета блока должно быть принято до конца года, потому что именно тогда заканчивается нынешнее финансирование ЕС для Украины.

Напомним, в Евросоюзе работают над разблокировкой восьмого транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.

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