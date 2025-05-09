Венгрия лет 20 вела деятельность против Украины в Закарпатье: экс-работник СБУ раскрыл детали

Флаги Венгрии / © Associated Press

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Венгрия давно проводила деструктивную деятельность против Украины именно в Закарпатской области. А венгерские культурные центры в Украине десятилетиями оставались без внимания государства, несмотря на вероятную причастность к разведывательной деятельности.

Об этом экс-сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак заявил в эфире «Новини.LIVE», комментируя разоблачение венгерской агентурной сети.

«Венгрия давно проводила деструктивную деятельность против Украины именно в закарпатском регионе. Это факт уже лет 20. Это одна сторона. Венгерские паспорта, культурные центры разнообразные, сотрудничество закарпатского региона с соседним регионом и вообще с Венгрией — это история уже продолжительная», — рассказал Ступак.

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Венгерские культурные центры означают присутствие разведки

«Вообще, когда вы слышите название „иностранный культурный центр“ — это стопроцентно равно присутствию иностранной разведки в этом культурном центре. Русский культурный центр — там не о матрешках, там о российской разведке. Венгерский культурный центр — это о венгерской разведке», — объяснил экс-работник СБУ.

По его словам, Украина всегда пыталась этот вопрос «обходить стороной» и не прекращать такую деятельность. Ступак объяснил, почему это так происходило:

«Потому что это страна НАТО. Это страна Европейского Союза. Это соседняя страна, ну зачем портить отношения? Как-то оно откладывалось на потом. Сейчас я на 100% уверен, что Василий Васильевич Малюк, когда впервые получил эти материалы, когда подчиненные отработали и это дело вращалось, он принес эти материалы на доклад президенту, доложил. И лично президент Зеленский дал зеленый свет, нажал красную клавишу и сказал: «Василий Васильевич, вперед. У вас нет никаких ограничений».

Аналитик акцентировал, что это дело очень политическое.

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Он также похвалил работников СБУ за проделанную работу.

«Венгерский шпион — это впервые. Разоблачены куратор вместе с агентурой, которые общались исключительно на венгерском языке, и они полностью были уверены, что никто не сможет прослушать, а если кто-то прослушает, то нет переводчиков. Смогли сотрудники СБУ найти правильного переводчика, он правильно перевел, задержали этого человека», — отметил Ступак.

Как будет действовать Украина по Венгрии после разоблачения шпионов?

По его мнению, в дальнейшем, вероятно, из Украины будут высланы венгры из дипломатического корпуса, причастные к разоблаченной агентурной сети. Они могут быть объявлены персонами нон-грата. Не исключено, что причастным к этой или другой сети венгерским чиновникам будет запрещен въезд на территорию Украины на 10 лет.

«Плюс я бы лично существенно ограничил деятельность венгерских культурных, образовательных, просветительских центров», — добавил экс-сотрудник СБУ.

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Напомним, 9 мая СБУ сообщила, что она впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб украинскому государству. Задержаны и взяты под стражу два венгерских агента — экс-военные Сил обороны Украины. Они проводили свою деятельность на Закарпатье.

Комментируя разоблачение шпионской сети, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к осторожности. В то же время он прямо не отрицал задержание венгерских шпионов на Закарпатье.