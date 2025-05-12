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Разведка Венгрии могла передать России данные F-16 на территории Закарпатской области.

Такое мнение высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, передает«Киев 24».

По его словам, украинцы, разоблаченные на сотрудничестве с венгерской разведкой, вероятно, передавали венгерской стороне чувствительную военную информацию, включая расположение ВСУ, иностранных инструкторов и самолетов F-16, или любых других самолетов. Ступак не исключает, что эти данные венгры передавали в РФ.

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«Возможно, не все, но 75% данных точно передавали. Теперь у нас еще одна практически недружественная страна рядом», — говорит аналитик.

Он отметил, что украинцы-шпионы свободно владели венгерским языком и именно его использовали для передачи информации.

«Расчет был такой: в Украине очень мало специалистов, понимающих венгерский язык. А во-вторых, даже если переводчики и будут найдены, то это сообщество очень маленькое. Там через одно-два рукопожатия можно выйти на родственников или знакомых, и эта информация сразу будет слита фигурантами дела. Но хорошо, что нашли специалистов», — говорит Ступак.

Напомним, что 9 мая СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность.

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В ответ на разоблачение своих агентов Будапешт обвинил двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслал их из страны. Украина тоже выслала двух венгерских дипломатов.