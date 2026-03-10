Венгрия не собирается отдавать изъятые миллионы "Ощадбанка": правительство издало спецпостановление

Венгрия и Украина / © УНИАН

Правительство Венгрии ввело новые правила хранения конфискованных ценностей. Это стало ответом на резонансный инцидент, когда у украинских граждан, пересекавших границу страны, изъяли значительную сумму наличных и золотые слитки. Согласно постановлению эти активы будут оставаться под контролем государства до завершения следственных действий.

Об этом говорится в тексте постановления.

Венгерское правительство приняло постановление №49/2026 (III.9.), которое касается мероприятий по 35 миллионам евро, 40 миллионам долларов наличными, а также 9 золотых слитков, каждый весом по 1 килограмму, перевозимым по территории страны.

Согласно постановлению, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии будет сохранять изъятые активы на время проведения расследования.

Как отмечается в документе, 5 марта венгерские таможенники взяли под контроль два транспортных средства, в которых находились семь граждан Украины.

«На месте проверки не удалось установить происхождение средств, их конечный пункт назначения, цель транспортировки и правовые основания для перевозки таких активов по территории страны», — говорится в документе.

В постановлении утверждается, что «способ транспортировки денег и золота не соответствовал привычной международной практике, поэтому было начато уголовное производство». Кроме того, венгерские власти заявили, что обстоятельства перевозки якобы могут представлять риски для национальной безопасности.

«Следствие должно установить происхождение активов, цель их транспортировки и возможные связи перевозчиков с уголовными или другими организациями», — отмечается в документе.

Постановление предусматривает, что расследование будет продолжаться до 60 дней с момента вступления документа в силу. В этот период изъятые средства и золотые слитки будут оставаться под контролем венгерских органов власти. Постановление было опубликовано в «Венгерском вестнике» и уже вступило в силу.

Венгрия шантажирует Украину изъятыми деньгами

Напомним, провластная венгерская партия «Фидес» Виктора Орбана подала в парламент законопроект об аресте украинских миллионов «инкассаторской» валюты и золота, которые Венгрия захватила 6 марта.

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь, комментируя инцидент с задержанием инкассаторских автомобилей, заявил о том, что венгерские власти фактически связали возврат денег, изъятых у инкассаторов украинского государственного Ощадбанка, с возобновлением поставки нефти через трубопровод «Дружба».