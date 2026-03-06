Венгрия обвиняет украинцев в отмывании 40 млн долларов: доступа к задержанным нет

Флаг Венгрии / © pixabay.com

Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семерых граждан Украины. Их подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает «Радио Свобода» в Telegram.

Там заявили, что два автомобиля перевозили наличные деньги (40 млн долларов и 25 млн евро) и золото (девять килограммов).

Против граждан возбудили уголовное дело, цитируют заявление СМИ.

Один из задержанных — бывший генерал украинских спецслужб. О ком именно идет речь — пока неизвестно.

Как отреагировали в МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к захваченным в заложники семерым украинцам.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

«Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не дала никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим дальнейшие действия, в том числе на уровне ЕС», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 5 марта в Венгрии без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка». Они осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.