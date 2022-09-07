Венгрия попала в очередной скандал: в школьных учебниках детей настраивают против Украины

В Венгрии в школьных учебниках извращают историю Украины и негативно настраивают детей против Украины.

В новых учебниках стали находить признаки пропаганды. В частности выяснилось, что образовательная программа ударила также по Украине – новому объекту общегосударственной ненависти, раздуваемой командой Орбана.

Об этом говорится в материале "Европейской правды".

Речь идет об официальном учебнике для 8 класса, который разработан государственным центром OFI и является обязательной учебной книгой для венгерских учеников.

На главу книги, в которой говорится об Украине, первыми обратили внимание журналисты венгерского независимого интернет-портала Telex.

Отдельные элементы на странице об Украине содержат метаданные, датированные 2019 годом – поэтому нельзя точно утверждать, когда именно венгерским ученикам начали рассказывать "альтернативную версию украинской географии".

Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст", узнают венгерские школьники.

Еще интереснее учебник становится, когда начинает рассказывать о новейшей истории.

Венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.

"В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а п' ята часть населения говорит смешанным русско-украинским языком. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров", — утверждают венгерские "географы".

Впрочем, это только начало "пробивания дна".

Удивительное и обидное для украинцев описание сопровождается таким вот рисунком.

Иллюстрация из венгерского учебника географии для 8-го класса

А чтобы еще углубить дно, составители из государственного центра образования добавили подпись-вопросы для школьников.

"Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

"Это то, что национальный учебник по географии может рассказать о страдающем от агрессии соседнем государстве. Мол, за него чубятся три мощные силы, а российская оккупация Крыма просто скрыта. Всё так, как в лучших образцах кремлевской пропаганды. Неизвестно, под каким давлением находились те, кто готовили этот раздел, но Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии) следует передать им одну из медалей, полученных им в Москве. "Кто, как не эти люди, заслужил ее", - отшутился в своей статье автор Telex, который первым заметил эту страницу.

Программирование пренебрежения

"Украинский" раздел венгерского учебника содержит кучу неточностей или умышленных акцентов, которые подталкивают школьника к мнению, что Украина – failed state, а ее конфликт с Россией надуман.

Игнорирование российской агрессии, о котором говорилось выше, являлось лишь одним элементом, но его явно недостаточно. В конце концов каждый школьник должен был слышать в новостях о какой-то там войне России и Украины, от которой премьер Орбан бережет Венгрию.

Неправдивы данные и о внешней торговле Украины. На графике, который якобы демонстрирует объемы внешней торговли Украины, ЕС отсутствует, а самый прямоугольный – это якобы торговля с РФ — 24%, что является ложью. С начала российской агрессии доля РФ в торговом балансе никогда не приближалась к такому уровню даже в "переходном" 2014 году. А в 2021 году экспорт в РФ составлял 5%, импорт – 8% от общего объема торговли.

Кроме того, в учебнике объясняется школьникам, что Украина — плохое место для проживания, а оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.

"Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов", — объясняет учебник.

Но выход есть!

Его юным венграм подсказывает задача с вопросом — "Определи с помощью Google Maps, сколько жителю Мукачево из Закарпатья нужно ехать в Киев и сколько в Будапешт".

Но особого внимания заслуживает то, что это программа и учебник для всех венгерскоязычных школ, материалы для которых предоставляет правительство Венгрии. Следовательно, есть высокий шанс, что этот трэш планируют использовать или уже используют также в школах на Закарпатье.

"Ясно одно: украинское государство должно сделать все должное, чтобы такая пропаганда не имела места. Даже если ее искоренение займет немало времени — а так, скорее всего, и будет, особенно учитывая опыт предыдущего общения между Киевом и Будапештом. А Закарпатье в целом" требует больше внимания со стороны Киева. Лучшей работы со школами, финансирования для билингвальных учителей и т.д.", – считают авторы из "Европейской правды".

Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.

Читайте также: