Венгрия смягчила пограничные ограничения для украинцев.

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство страны включило железную дорогу в транзитные маршруты.

Об этом в четверг, 15 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршрутовы. Как раз, когда возобновляется действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", — написал он в микроблоге Twitter .

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Напомним, что в июне "Укрзализныця" возобновила движение поездов за границу. в частности в Австрию, однако украинские туристы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.

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