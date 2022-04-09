Венгрия считает, что оплата за газ РФ в рублях не нарушает санкции ЕС

Венгрия считает, что оплата за газ РФ в рублях не нарушает санкции ЕС

Экономика и население Венгрии на 85% зависят от российского газа.

Венгрия настаивает, что оплата в рублях за российский газ не означает обход международной политики санкций.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

"Не существует единой процедуры государственных закупок для закупки газа и нефти для стран-членов Европейского Союза, поэтому Венгрия придерживается контрактов, заключенных с Россией по газу и нефти. Согласно этим контрактам, это технический вопрос, какой назначение мы платим. Никакой санкционной политики это не обходит", — сказал Ковач.

По его словам, экономика и население Венгрии на 85% зависят от российского газа. Поэтому у Венгрии сейчас нет другого решения по поставке газа и нефти.

Напомним, что Венгрия получила первую партию ядерного топлива для своей АЭС "Пакш" из России воздушным транспортом в среду, поскольку война в Украине исключила возможность перевозки железной дорогой.