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Венгрия снова отменила поезда в и из Украины – в "Укрзализныце" отреагировали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Венгрия снова отменила поезда в и из Украины – в "Укрзализныце" отреагировали

Поезд Укрзализныци. / Фото: Associated Press

"Укрзализныця" требует от Венгрии наладить бесперебойное движение поездов.

Венгерская железная дорога в субботу, 19 августа, отменила рейсы поездов из и в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" и пообещала "применить все официальные каналы", чтобы добиться от венгров бесперебойного движения.

Венгерская железная дорога 19 августа отменила следующие рейсы:

  • №6284 из Дебрецена в Мукачево;
  • №33 из Мукачево в Будапешт;
  • №6285 из Захони в Чоп.

По словам венгерской стороны, поезда не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля". Это уже не первый подобный случай в этом месяце.

"Нам досадно за пассажиров, ожидающих эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии, и хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, мы со стороны Укрзализныци приносим извинения", — говорится в сообщении УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала дополнительный поезд в Польшу – расписание движения.

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Дата публикации
Просмотры
274
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