Венгрия согласовала назначение Шандора послом Украины — СМИ

Федор Шандор пошел добровольцем в ВСУ в феврале прошлого года, часто проводил свои университетские лекции с фронта под звуки пушек.

Президентка Венгрии Каталин Новак подписала агреман нового посла Украины в Будапеште Федора Шандора.

Об этом сообщает atv.hu со ссылкой на дипломатический источник.

Прошение об агремане для Шандора Киев направил в Будапешт еще несколько месяцев назад, однако венгерская сторона одобрила его только сейчас.

Теперь подписанный президентом агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто.

СМИ сообщали, что задержка по подписанию агремани произошла из-за того, что президент Украины не общался со своей коллегой из Венгрии. Несмотря на сложные отношения между двумя странами, Каталин Новак еще во время инаугурации решительно осудила российскую агрессию и с тех пор каждый раз говорила о войне в Украине, а также встречалась с президентом Зеленским в Киеве.

Федор Шандор – закарпатский воин-добровольец и бывший преподаватель Ужгородского национального университета. Он стал известен после того, как в феврале 2022 года пошел в армию и там читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

История Федора Шандора – профессора, ушедшего на войну

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

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