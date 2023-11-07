Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС: в правительстве ответили

Венгрия пригрозила блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств.

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала заявление Венгрии о намерениях блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования по языку образования.

Своей реакцией Стефанишина поделилась с "Европейской правдой".

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту относительно дальнейших шагов. Подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект. Еврокомиссия тоже получила соответствующие документы и ознакомилась с ними", — рассказала Стефанишина.

По ее словам, с тех пор Украина находится на постоянном контакте с венгерской стороной. Стефанишина надеется, что "политические лозунги не помешают реальной работе, которую мы делаем каждый день ради представителей национальных сообществ Украины".

Вицепремьер также напомнила, что в сентябре впервые за долгое время состоялась встреча украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, где подробно проговорили вопросы образовательного процесса. За несколько месяцев до этого Верховная Рада продлила переходный период для введения новой модели образования, как рекомендовала Венецианская комиссия.

Напомним, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрожает ветировать на следующем саммите ЕС в декабре, где лидеры европейских правительств еще должны ратифицировать советы Комиссии.

Венгрия требует от Украины, чтобы та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

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