Венгрия угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС: в Еврокомиссии отреагировали

В Еврокомиссии отметили, что есть ряд вопросов, над которыми еще предстоит поработать.

Венгрия может заблокировать дальнейшие шаги на пути вступления Украины в ЕС, в частности якобы из-за "притеснений" венгерского нацменьшинства. Об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан. В Еврокомиссии отметили, что Украине необходимо добиться большего прогресса в этом вопросе.

Об этом сообщает "24 канал".

В Еврокомиссии указали, на что обратить внимание

Как отметила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро, что летом еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи представил устную оценку для Украины. Во время устного отчета были отмечены вопросы, над которыми еще стоит поработать.

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"Очевидно, что в некоторых сферах есть прогресс. В других сферах необходимо достичь большего прогресса, в том числе, когда речь идет о меньшинствах. Необходимо также придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии, которую мы уважаем", — сказала представитель Еврокомиссии.

По словам спикера, сейчас Еврокомиссия работает над отчетами о прогрессе выполнения рекомендаций странами-кандидатами. Официальная оценка ожидается в октябре.

Что говорят в правительстве Венгрии

Отметим, Балаш Орбан назвал позицию Украины по отношению к венгерскому нацменьшинству "совершенно неприемлемой". По его словам, правительство Венгрии не будет поддерживать процесс расширения ЕС, пока эта проблема не будет решена.

Напомним, ранее посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов заявил, что Украина движется с быстротой света в контексте стандартов ЕС. По его словам, Украине будет проще на этапе переговоров по вступлению в Евросоюз, поскольку этот процесс фактически начался еще в 2014 году.

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