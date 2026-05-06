Венгрия вернула захваченные при Орбане средства «Ощадбанка»: Зеленский сообщил подробности

Глава государства подчеркнул, что возвращение похищенных ценностей – это «важный шаг в отношениях с Венгрией».

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Будапешт вернул и средства, и ценности «в полном объеме». Зеленский поблагодарил Венгрию «за конструктив и цивилизованный шаг».

Кража денег и похищение инкассаторов «Сбербанка»

Венгрия 5 марта задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», которые производили перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским финучреждением. Венгерская налоговая служба заявила, что украинцев задержали «по подозрению в отмывании средств».

В бригаде инкассаторов было семь работников. Стало известно, что во время содержания в Венгрии они находились в наручниках. Более того, одному из работников Ощадбанка между допросами кололи инъекции. Через 28 часов. после задержания они были депортированы из страны.

Через неделю «Сбербанку» вернул инкассаторские авто, а также часть личных вещей сотрудников инкассаторской бригады. Впрочем, деньги и золото не отдали. В правительстве тогдашнего премьера Виктора Орбана заявили, что якобы в бронированных автомобилях перевозились «только напечатанные евро и доллары», которые никогда не попадали в обращение.

