Венгрия возобновила пропуск в двух пунктах на границе с Украиной: по какому графику они работают

Венгрия возобновила пропуск в двух пунктах на границе с Украиной: по какому графику они работают

Речь идет о двух пунктах пропуска на Закарпатье.

На венгерско-украинской границе 7 июля возобновили свою работу два пункта пропуска. Опять начали работать пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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"Утром, 7 июля, венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш", — говорится в сообщении пограничников.

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Отмечается, что воспользоваться пунктом пропуска "Косино — Барабаш" можно с 8:00 до 20:00 по киевскому времени. В то же время пункт пропуска "Звонково — Лонья" работает дольше на час: с 8:00 до 19:00 по киевскому времени.

Пограничники призывают граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией учитывать график работы КПВВ.

Ранее сообщалось, что украинцы и иностранцы, которые заезжают на территорию Украины, могут предоставить не только отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. Кроме того, достаточно будет справки о вакцинации.

Напомним, на польско-украинской границе восстанавливают работу три автомобильные пункты пропуска. Снова заработали пункты пропуска "Зосин-Устилуг" "Долгобичув — Угринов" и "Кросценко — Смильниця".

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