Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: что произошло

Пограничники призвали украинцев выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Временно приостановлен пропуск лиц и авто на границе с Венгрией. Причина – неисправность базы у венгерских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Пропуск лиц и автомобилей в пункте пропуска "Звонковое" приостановлен. Сегодня из-за неисправности базы данных венгерская сторона не осуществляет оформление автомобилей и пешеходов в пункте пропуска "Лонья". Поэтому работа ППР "Звонковое" приостановлена".

В ГПСУ призвали выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Когда Венгрия возобновит пропуск — пока неизвестно.

Напомним, Беларусь строит инженерные укрепления недалеко от границы. Там видели некую "угрозу" со стороны Украины или других государств ЕС.