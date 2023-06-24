Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: что произошло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2092
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: что произошло

Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Пограничники призвали украинцев выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Временно приостановлен пропуск лиц и авто на границе с Венгрией. Причина – неисправность базы у венгерских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пропуск лиц и автомобилей в пункте пропуска "Звонковое" приостановлен. Сегодня из-за неисправности базы данных венгерская сторона не осуществляет оформление автомобилей и пешеходов в пункте пропуска "Лонья". Поэтому работа ППР "Звонковое" приостановлена".

В ГПСУ призвали выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Когда Венгрия возобновит пропуск — пока неизвестно.

Напомним, Беларусь строит инженерные укрепления недалеко от границы. Там видели некую "угрозу" со стороны Украины или других государств ЕС.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2092
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация