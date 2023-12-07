Вениславский назвал причину своего внезапного увольнения

Народный депутат Федор Вениславский раскрыл причину своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде.

Федор Вениславский объяснил, что занят военными проектами и не может совмещать это с работой в ВР.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

По словам Вениславского, вопрос увольнения он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.

Он объяснил, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать yf линии фронта.

"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — сказал Вениславский.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский уволил нардепа Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.

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