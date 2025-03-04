Вениславский о приостановке помощи от США: какой запас прочности остался у Украины и что делать дальше

В то же время Вениславский признал, что некоторые виды вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США.

На закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможной приостановки военной помощи от США Украине.

Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

По словам Вениславского, у Украины есть запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Соединенных Штатов. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большие возможности и способен существенно нивелировать угрозы и риски", — отметил он.

В то же время Вениславский признал, что некоторые виды вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США.

Основная цель – обеспечить украинские силы ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также найти возможности замены критического американского вооружения.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, гораздо сложнее. Поэтому сейчас все работают – и команда президента, и Верховная Рада, и наш комитет – над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", – сказал Вениславский.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза наступила после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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